На проспекте Стачек полыхала однокомнатная квартира

Во время пожара никто не пострадал.

Накануне, 15 апреля, в Кировском районе произошел пожар. На проспекте Стачек, 192, вспыхнула "однушка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23:47. Пламя охватило два "квадрата" на балконе.

С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за 20 минут.

Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv: на набережной Обводного канала во время пожара в жилом доме эвакуировали восемь человек.

Фото: Piter.tv