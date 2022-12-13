На проспекте Стачек полыхала однокомнатная квартира

Накануне, 15 апреля, в Кировском районе произошел пожар. На проспекте Стачек, 192, вспыхнула "однушка". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 23:47. Пламя охватило два "квадрата" на балконе.
С огнем боролись 10 спасателей и две спецмашины. Они справились за 20 минут.
Сведения о пострадавших не поступали. Устанавливается причина возгорания.
Ранее на Piter.tv: на набережной Обводного канала во время пожара в жилом доме эвакуировали восемь человек.
Фото: Piter.tv
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