В ночном пожаре на Пионерстроя пострадали пенсионерка и 46-летний мужчина

Огонь тушили 15 спасателей на трех спецмашинах. Пламя ликвидировали за 55 минут.

В воскресенье, 26 сентября, в Красносельском районе произошло возгорание, в результате которого пострадали два человека. Об этом Piter.tv сообщили в региональном управлении МЧС.

Запрос в пожарную службу поступил около 3:19 ночи. Тушить пламя отправились 15 спасателей на трех спецмашинах. Прибыв к дому № 18 по улице Пионерстроя они выяснили, что горит трехкомнатная квартира в многоэтажном доме.

В 4:13 пожарные ликвидировали огонь. Пламя повредило обстановку площадью 7 "квадратов". Кроме того, пострадали два человека. 83-летняя пенсионерка и 46-летний мужчина были доставлены в НИИ им. Джанелидзе. У них диагностировали отравление угарным газом.

Ранее на Piter.tv сообщили, что женщина получила ожоги тела в результате пожара на набережной реки Карповки.

Фото: Piter.tv