В Белоострове ночью пожарные машины тушили частный дом и сарай

С огнем боролись 2,5 часа.

Вечером в понедельник, 5 февраля, в Курортном районе произошел пожар. На Тупиковой улице, 3, загорелись частный дом и сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 22:35. На место случившегося прибыли 17 огнеборцев и четыре спецмашины.

В двухэтажном, размером 4х10 метров, частном доме происходило горение по всей площади, а также полностью сгорела хозпостройка размером 2х3 метра. Пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу

Пламя потушили только в час ночи. По предварительным данным, никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается.

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Фото: Piter.tv