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При пожаре на Одоевского пострадали мужчина и женщина
Сегодня, 9:53
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При пожаре на Одоевского пострадали мужчина и женщина

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Огонь распространился по площади 10 "квадратов". Спасатели оперативно потушили пламя.

Сегодня ночью, 25 декабря, в Василеостровском районе произошел пожар. На улице в доме № 28 Одоевского горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Огонь распространился по площади 10 "квадратов". Спасатели оперативно потушили пламя. Пожар ликвидировали 17 спасателей и четыре спецмашины.

Во время возгорания пострадала семейная пара. Мужчину и женщину доставили в больницу.

На данный момент устанавливается причина случившегося. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в кемеровском приюте для престарелых погибли 22 человека.

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, одоевского, пожар в квартире, пострадала семья
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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