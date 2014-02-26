При пожаре на Одоевского пострадали мужчина и женщина

Огонь распространился по площади 10 "квадратов". Спасатели оперативно потушили пламя.

Сегодня ночью, 25 декабря, в Василеостровском районе произошел пожар. На улице в доме № 28 Одоевского горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Огонь распространился по площади 10 "квадратов". Спасатели оперативно потушили пламя. Пожар ликвидировали 17 спасателей и четыре спецмашины.

Во время возгорания пострадала семейная пара. Мужчину и женщину доставили в больницу.

На данный момент устанавливается причина случившегося. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv