На Новосельковской утром горел склад с пропановыми баллонами

Из горящего здания пожарные вытащили четыре пропановых баллона по 50 литров.

Утром в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Об этом Piter.TV сообщил источник в экстренных службах.

Около семи утра на Новосельковской, 46 загорелся склад размером 8х20 метров. Существовала угроза распространения огня на соседнее административно-хозяйственное деревянное здание.

Из горящего здания пожарные вытащили четыре пропановых баллона по 50 литров. Установлено, что сгоревший склад принадлежит фирме "Радар". Пожар был ликвидирован в 7:40, информация о пострадавших не поступала.

Ранее очевидцы засняли процесс тушения пожара на улице Гидростроителей в Кронштадте.

Видео: Piter.tv