Пожарным удалось потушить грузовик, взрыва пропана не произошло.

В Новой Москве загорелась автоцистерна со сжиженным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по российской столице.

Инцидент произошел на 37-ом километре Киевского шоссе. Во время движения грузового транспортного средства, перевозящего пропан, произошло воспламенение. Существовала угроза взрыва. Движение в обе стороны по автодороге было перекрыто в оба направления. Сотрудникам спасательных служб пришлось в ходе тушения применить бронещиты.

На данный момент пожар ликвидирован. Движение на Киевском шоссе восстановлено.

Причины и обстоятельства инцидента выясняются. В результате произошедшего пострадал водитель автоцистерны. Он был доставлен в медицинское учреждение с ожогами.

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Видео: Telegram / Mash