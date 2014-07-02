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Водитель скорой спас раздетого на 30-градусном морозе малыша в Хабаровском крае

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Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

В Хабаровском крае на тридцатиградусном морозе нашли раздетого трехлетнего мальчика. Об этом сообщали в пресс-службе регионального следственного управления СК России.

Инцидент произошел 26 декабря в городе Амурске. Водитель кареты скорой помощи во время ожидания возврата бригады от пациента обнаружил малыша, который находился один на улице без верхней одежды. По информации ведомства, мальчик смог самостоятельно выйти из дома, так как дверь квартиры была не закрыта.

Ребенок доставлен в медицинское учреждение, в настоящее время планируется к выписке. Жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

из сообщения СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО

Известно, что на момент ЧП в доме находился отец мальчика. В настоящее время проводится проверка по признакам преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

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Видео: Telegram / SHOT

Теги: амурск, оставление в опасности, ребенок без одежды в мороз, хабаровский край
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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