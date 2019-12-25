Из горящего дома на набережной Макарова эвакуировали 15 человек

Тушили пожар 12 спасателей и три единицы техники.

В Василеостровском районе ночью 11 сентября произошел пожар, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о возгорании на набережной Макарова, 12, поступило на пульт спасателей в 01:46. В подвале площадью 100 "квадратов" полыхала обстановка. С огнем справились к 02:15.

Из опасной зоны были эвакуированы 15 человек. Предварительно, никто не пострадал. Тушили пожар 12 спасателей и три единицы техники. Обстоятельства случившего уточняются.

Ранее пожар в заброшенном фитнес-клубе в Петербурге ликвидировали спустя девять часов.

Фото: Piter.TV