На Малой Балканской в квартире произошел пожар

Огонь охватил один квадратный метр.

Во Фрунзенском районе сегодня, 26 февраля, произошел пожар. На Малой Балканской улице в доме № 50, корпус 3, загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:59. На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины.

Выяснилось, что пламя охватило квадратный метр в комнате. Огнеборцы потушили огонь за 34 минуты.

Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.

Ранее мы писали, что во время пожара в Подъездном переулке пострадал мужчина.

Фото: Piter.tv