На Малой Балканской в квартире произошел пожар

Во Фрунзенском районе сегодня, 26 февраля, произошел пожар. На Малой Балканской улице в доме № 50, корпус 3, загорелась двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 07:59. На место случившегося выехали 15 спасателей и три спецмашины.
Выяснилось, что пламя охватило квадратный метр в комнате. Огнеборцы потушили огонь за 34 минуты.
Сведения о пострадавших не поступали. Причина возгорания устанавливается.
Ранее мы писали, что во время пожара в Подъездном переулке пострадал мужчина.
Фото: Piter.tv
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