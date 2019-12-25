В захламленной квартире на Лужской улице обнаружили труп мужчины во время пожара

В горящей трехкомнатной квартире на Лужской улице обнаружили труп мужчины. Об этом Piter.TV узнал от источника.
По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел в доме №14/1 в 23-м часу 28-го июня. В результате пожара обгорела комната площадью 12 "квадратов".
По нашим данным, квартира была сильно захламлена. Высота мусора достигала метра. Труп мужчины находился в горящей комнате. На вид ему около 50 лет. Он получил серьезные ожоги (3-4 степени) рук и ног.
С вышележащих этажей эвакуировали 22 человека, в том числе 3 ребенка.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что с утра на Варшавской дорогу не поделили "Газель" и Kia Rio.
Фото: Piter.TV
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