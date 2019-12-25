В захламленной квартире на Лужской улице обнаружили труп мужчины во время пожара

У мужчины были ожоги рук и ног 3-4 степени.

В горящей трехкомнатной квартире на Лужской улице обнаружили труп мужчины. Об этом Piter.TV узнал от источника.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Петербургу, пожар произошел в доме №14/1 в 23-м часу 28-го июня. В результате пожара обгорела комната площадью 12 "квадратов".

По нашим данным, квартира была сильно захламлена. Высота мусора достигала метра. Труп мужчины находился в горящей комнате. На вид ему около 50 лет. Он получил серьезные ожоги (3-4 степени) рук и ног.

С вышележащих этажей эвакуировали 22 человека, в том числе 3 ребенка.

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Фото: Piter.TV