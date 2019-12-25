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На Гончарной улице горела коммунальная квартира
Сегодня, 14:43
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На Гончарной улице горела коммунальная квартира

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К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три спецмашины.

Сегодня днем, 24 сентября, в Центральном районе произошел пожар. На Гончарной улице, 11, полыхала   8-ми комнатная  коммунальная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила диспетчеру в 14:17. Спустя 17 минут огонь потушили. 

К ликвидации пожара привлекали 15 спасателей и три спецмашины. В результате случившегося никто не пострадал. 

Устанавливается причина возгорания. Подробности выясняются.

Ранее на Piter.tv: спасатели тушили пожар в торгово-административном здании на улице Бурцева.

Фото: Piter.tv

Теги: гончарная улица, горит коммуналка, пожарные, потушили квартиру
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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