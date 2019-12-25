Спасатели тушили пожар в торгово-административном здании на улице Бурцева

В техническом помещении пламя охватило два метра кабеля.

В Кировском районе Петербурга сегодня, 24 сентября, произошло возгорание в торгово-административном здании. Спасатели отправились тушить пожар на улицу Бурцева, 23. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В техническом помещении пламя охватило два метра кабеля. 15 пожарных боролись с огнем 30 минут. В 13:05 возгорание ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. На место пожара приезжали три спецмашины.

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Фото: Piter.tv