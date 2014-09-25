  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Литейном проспекте на трамвайных путях произошло тройное ДТП
Сегодня, 13:03
127
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Литейном проспекте на трамвайных путях произошло тройное ДТП

0 0

Столкнулись две машины Hyundai и автомобиль Kia.

Сегодня утром, 24 сентября, на Литейном проспекте произошла авария на трамвайных путях. Три машины столкнулись на рельсах, заблокировав движение для трамваев и автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе  "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" в соцсети "ВКонтакте".

Дорогу не поделили две машины Hyundai и автомобиль Kia. Движение в две стороны для трамваев перекрыто.

Столкнулись две машины Hyundai и автомобиль Kia. Судя по кадрам, ДТП мешает движению трамваев в обе стороны.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Непокоренных автоледи на машине Peugeot сбила 14-летнюю девочку.

Фото:  ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Дима Моисеенков)

Теги: литейный проспект, трамвайные пути, тройное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии