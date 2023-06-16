  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:18
208
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Во время пожара на Фучика частично выгорели 53 гаража

0 0

В одном из гаражей полностью выгорел Volkswagen LT 28.

Стали известны подробности пожара в гаражном кооперативе во Фрунзенском районе, который произошел накануне вечером.

Как стало известно Piter.tv, вечером 15 июня в гаражно-строительном кооперативе на Фучика, 14, в ходе пожара частично выгорели 53 гаража (площадь возгорания около 1000 м2). В одном из гаражей полностью выгорел Volkswagen LT 28, который принадлежит 28-летнему жителю Парголово.

Со слов охранника, о начале возгорания ему сообщил прохожий. Пропускной режим на территорию осуществляется через шлагбаум по магнитным картам.

Видео: ВКонтакте/ Новости Купчино; ВКонтакте/ ДТП и ЧП

Теги: volkswagen, гаражи, улица фучика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии