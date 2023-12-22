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В Шушарах ночью горел кабинет в административном здании
Сегодня, 8:10
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В Шушарах ночью горел кабинет в административном здании

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Пожар произошел на Московском шоссе в доме № 4, корпус 2.

Сегодня ночью, 12 января, в Пушкинском районе произошел пожар. На Московском шоссе в доме № 4, корпус 2, вспыхнул офис. Известно, что по этому адресу находится административное здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 01:41. К этому часу огонь охватил 16 квадратных метров. Пламя тушили 12 спасателей и три спецмашины.

Пожар ликвидировали в 02:08. В результате случившегося никто не пострадал.

Проводится проверка. Устанавливается причина возгорания.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге полыхал подвал в доме по Невскому проспекту.

Фото: Piter.tv

Теги: горел кабинет, московское шоссе пожар, шушары
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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