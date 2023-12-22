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В Петербурге полыхал подвал в доме по Невскому проспекту
Вчера, 23:09
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В Петербурге полыхал подвал в доме по Невскому проспекту

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Сведения о пострадавших не поступали.

В доме 130 по Невскому проспекту в Центральном районе 11 января полыхал подвал. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу. 

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 19:48. В подвале жилого здания на площади 20 "квадратов" происходило горение на 4 "квадратах". Огонь локализовали к 20:10. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации огня привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Английском проспекте проезд временно перекрыли из-за пожара.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: горел подвал, пожар на невском проспекте
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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