В Петербурге полыхал подвал в доме по Невскому проспекту

Сведения о пострадавших не поступали.

В доме 130 по Невскому проспекту в Центральном районе 11 января полыхал подвал. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей в 19:48. В подвале жилого здания на площади 20 "квадратов" происходило горение на 4 "квадратах". Огонь локализовали к 20:10. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации огня привлекались 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Английском проспекте проезд временно перекрыли из-за пожара.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)