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На Английском проспекте проезд временно перекрыли из-за пожара
Сегодня, 13:27
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На Английском проспекте проезд временно перекрыли из-за пожара

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На Римского-Корсакова горело ремонтируемое здание. Пламя охватило 20 квадратных метров.

Сегодня, 10 января, проезд по  Английскому проспекту временно перекрыли из-за пожара в доме на проспекте Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

На место случившегося прибыли 19 спасателей и четыре единицы техники. Огонь охватил 20 квадратных метров. По словам очевидцев, открытого горения не было. 

В 12:08 пожар ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал. 

Проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Лапинском проспекте 15 пожарных тушили пламя утром.

Фото: Piter.tv

Теги: английский проспект, мчс, пожар на римского-корсакова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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