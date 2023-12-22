На Английском проспекте проезд временно перекрыли из-за пожара

На Римского-Корсакова горело ремонтируемое здание. Пламя охватило 20 квадратных метров.

Сегодня, 10 января, проезд по Английскому проспекту временно перекрыли из-за пожара в доме на проспекте Римского-Корсакова. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

На место случившегося прибыли 19 спасателей и четыре единицы техники. Огонь охватил 20 квадратных метров. По словам очевидцев, открытого горения не было.

В 12:08 пожар ликвидировали. В результате случившегося никто не пострадал.

Проводится проверка. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: на Лапинском проспекте 15 пожарных тушили пламя утром.

Фото: Piter.tv