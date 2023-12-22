На улице Римского-Корсакова загорелось ремонтируемое здание

В центре Петербурга произошел пожар. Сегодня, 10 января, на улице Римского-Корсакова, 73, загорелось ремонтируемое здание. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:31. Огонь охватил 20 квадратных метров.
На место случившегося прибыли 19 спасателей и четыре спецмашины. Пожар был ликвидирован в 12:08.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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