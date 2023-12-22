На Лапинском проспекте 15 пожарных тушили пламя утром

Огонь охватил 60 квадратных метров.

В Красногвардейском районе сегодня утром, 10 января, произошел пожар. На Лапинском проспекте в доме № 5 полыхал цельнометаллический бокс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил в 07:11. Огонь распространился по площади 60 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три единицы техники. Пламя потушили к 07:42.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания. Сейчас проводится проверка.

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Фото: Piter.tv