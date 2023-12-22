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На Лапинском проспекте 15 пожарных тушили пламя утром
Сегодня, 8:07
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На Лапинском проспекте 15 пожарных тушили пламя утром

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Огонь охватил 60 квадратных метров.

В Красногвардейском районе сегодня утром, 10 января, произошел пожар. На Лапинском проспекте в доме № 5 полыхал цельнометаллический бокс. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил в 07:11. Огонь распространился по площади 60 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три единицы техники. Пламя потушили к 07:42. 

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина возгорания. Сейчас проводится проверка. 

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Ранее на Piter.tv: в Шушарах на складе полностью сгорел Peugeot.

Фото:  Piter.tv

Теги: горел цельнометаллический бокс, лапинский проспект, мчс, пожарные
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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