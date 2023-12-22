На бульваре Трудящихся горел подвал

Огонь распространился по площади два квадратных метра.

Сегодня, 23 мая, в Колпинском районе произошел пожар. На бульваре Трудящихся в доме 19 горел подвал. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 12:28. Пламя охватило два квадратных метра. В 12:56 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Причина возгорания устанавливается. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что петербурженка оказалась в реанимации после употребления таблеток с мухоморами.

Фото: Piter.tv