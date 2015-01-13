Главы Выборгского района поздравили таможенников с профессиональным праздником

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили сотрудников таможенной службы Выборгского района с Днем таможенника Российской Федерации.

Выборгская таможня постоянно совершенствует правовую и организационную основу деятельности, повышает престиж таможенной службы в обществе, готовит и воспитывает специалистов, которые с честью и достоинством стоят на страже интересов России. Особые слова благодарности – ветеранам ведомства за плодотворный труд и наставничество. Вы заложили основу сегодняшних успехов таможни, на вас равняется нынешнее поколение сотрудников Выборгской таможни.

Дмитрий Никулин и Валерий Савинов