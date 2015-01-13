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Главы Выборгского района поздравили таможенников с профессиональным праздником
Сегодня, 16:24
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Главы Выборгского района поздравили таможенников с профессиональным праздником

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Главы Выборгского района пожелали всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества.

Глава МО "Выборгский район" Дмитрий Никулин и глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов поздравили сотрудников таможенной службы Выборгского района с Днем таможенника Российской Федерации.

Выборгская таможня постоянно совершенствует правовую и организационную основу деятельности, повышает престиж таможенной службы в обществе, готовит и воспитывает специалистов, которые с честью и достоинством стоят на страже интересов России. Особые слова благодарности – ветеранам ведомства за плодотворный труд и наставничество. Вы заложили основу сегодняшних успехов таможни, на вас равняется нынешнее поколение сотрудников Выборгской таможни.

Дмитрий Никулин и Валерий Савинов

Главы Выборгского района пожелали всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в службе на благо Отечества.

Ранее главы Выборгского района поздравили мужчин с Днём отца.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район"

Теги: валерий савинов, дмитрий никулин, таможня
Категории: Выборг, Лента новостей,

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