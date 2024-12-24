Космонавты поздравили страну с Днем космонавтики с борта МКС

В День космонавтики экипаж Международной космической станции (МКС) обратился с видеообращением к жителям России. Поздравительный ролик опубликован в официальном Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос".
Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков поблагодарили всех работников ракетно-космической отрасли и пожелали новых достижений.
Экипаж МКС подчеркнул важность продолжения традиций: развития пилотируемой космонавтики, реализации научных проектов и подготовки новых специалистов.
Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин поздравил россиян с Днём космонавтики.
Видео: Telegram / Роскосмос
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