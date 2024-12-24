Космонавты поздравили страну с Днем космонавтики с борта МКС

В нашей стране космос всегда был больше чем профессия, отметил один из космонавтов.

В День космонавтики экипаж Международной космической станции (МКС) обратился с видеообращением к жителям России. Поздравительный ролик опубликован в официальном Telegram-канале госкорпорации "Роскосмос". Космонавты Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Кирилл Песков поблагодарили всех работников ракетно-космической отрасли и пожелали новых достижений. Экипаж МКС подчеркнул важность продолжения традиций: развития пилотируемой космонавтики, реализации научных проектов и подготовки новых специалистов. Ранее Piter.TV сообщал, что Владимир Путин поздравил россиян с Днём космонавтики. Видео: Telegram / Роскосмос