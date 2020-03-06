Диана Пожарская: "Я от всего сердца поздравляю вас, нас с 8 марта"

Актриса пожелала "девочкам, девушкам, женщинам" любить и быть любимыми.

Российская актриса театра и кино Диана Пожарская, известная зрителям по роли Дарьи Канаевой в сериале "Отель Элеон" поздравила всех "девочек, девушек, женщин" с Международным женским днем. Артистка от всего сердца пожелала "любить и быть любимыми".

Дорогие девушки, женщины, девочки! Я от всего сердца поздравляю вас, нас с 8 марта и желаю вам в первую очередь любви. Любите и будьте любимыми. Диана Пожарская

Актриса приезжала в Петербург на премьерный показ фильма "Отель Белград". Вместе со своим коллегой по съемочной площадке Милошем Биковичем она пообщалась с журналистами и встретилась с поклонниками.

Ранее Пожарская рассказала, как ей работается с Биковичем.

Видео: Piter.TV