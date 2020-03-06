Диана Пожарская: "Я от всего сердца поздравляю вас, нас с 8 марта"

Российская актриса театра и кино Диана Пожарская, известная зрителям по роли Дарьи Канаевой в сериале "Отель Элеон" поздравила всех "девочек, девушек, женщин" с Международным женским днем. Артистка от всего сердца пожелала "любить и быть любимыми".
Дорогие девушки, женщины, девочки! Я от всего сердца поздравляю вас, нас с 8 марта и желаю вам в первую очередь любви. Любите и будьте любимыми.
Диана Пожарская
Актриса приезжала в Петербург на премьерный показ фильма "Отель Белград". Вместе со своим коллегой по съемочной площадке Милошем Биковичем она пообщалась с журналистами и встретилась с поклонниками.
Ранее Пожарская рассказала, как ей работается с Биковичем.
Видео: Piter.TV
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