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Диана Пожарская: "Я от всего сердца поздравляю вас, нас с 8 марта"

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Актриса пожелала "девочкам, девушкам, женщинам" любить и быть любимыми.

Российская актриса театра и кино Диана Пожарская, известная зрителям по роли Дарьи Канаевой в сериале "Отель Элеон" поздравила всех "девочек, девушек, женщин" с Международным женским днем. Артистка от всего сердца пожелала "любить и быть любимыми".

Дорогие девушки, женщины, девочки! Я от всего сердца поздравляю вас, нас с 8 марта и желаю вам в первую очередь любви. Любите и будьте любимыми.

Диана Пожарская

Актриса приезжала в Петербург на премьерный показ фильма "Отель Белград". Вместе со своим коллегой по съемочной площадке Милошем Биковичем она пообщалась с журналистами и встретилась с поклонниками.

Ранее Пожарская рассказала, как ей работается с Биковичем.

Видео: Piter.TV

Теги: 8 марта, диана пожарская, отель белград
Категории: Лента новостей, Новости России, Культура, Картина дня,

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