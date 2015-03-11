Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил ленинградцев-петербуржцев с Днем Победы. Поздравление было опубликовано на его странице в "ВКонтакте" 9 мая.
Сколько бы ни прошло лет, никогда не забудутся 900 дней и ночей в блокадном кольце, стойкость защитников осажденного города и ленинградцев. Навсегда в нашей памяти и истории человечества останутся наши, ленинградские маршалы: Жуков, Говоров, Мерецков и футбольный матч 6 мая 1942 года - как ответ врагу, который уже считал Ленинград городом мертвых.
сказал градоначальник.
Беглов пожелал всем крепкого здоровья и благополучия. Сегодня губернатор также присутствовал на параде Победы на Дворцовой площади.
Видео: ВКонтакте / Александр Беглов
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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