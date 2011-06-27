"Поющие мосты" в Петербурге посвятят композитору Александру Глазунову

Начнется программа в 01:10 с исполнения "Гимна Великому городу" из балета "Медный всадник" Рейнгольда Глиэра.

Шоу "Поющие мосты" в предстоящие выходные посвятят 160-летию со дня рождения композитора, дирижера и профессора Петербургской консерватории, народного артиста РСФСР Александра Глазунова. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Традиция разводить Дворцовый мост под музыку ленинградских-петербургских композиторов появилась 9 лет назад. Начнется программа в 01:10 с исполнения "Гимна Великому городу" из балета "Медный всадник" Рейнгольда Глиэра. Затем над Невой разольется музыка Александра Глазунова.

Петербуржцы и гости нашего города услышат отрывки из "Торжественной увертюры", антракта балета "Раймонда" и "Концертного вальса №1 ре мажор". Эти произведения мы выбрали неслучайно – в них собрана вся мощь и мелодическая красота музыки Глазунова, которая всегда была тесно связана с нашим городом. Кирилл Смирнов, главный редактор "Петербургского дневника"

Ранее шоу посвятили Дню ВМФ.

Фото: Piter.TV