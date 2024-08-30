В последнюю ночь лета на Дворцовом мосту впервые покажут Петербург будущего

На этих выходных, в ночь с 30 на 31 августа и в ночь с 31 августа на 1 сентября, в Петербурге состоится шоу "Поющие мосты".

На этих выходных в Петербурге пройдет традиционное шоу "Поющие мосты". Горожанам покажут лазерную проекцию "Мегаполис XXI века". Жители увидят эскизы мегапроектов, прорисованные художниками. Они узнают, каким будет город в будущем. Об этом сообщили на портале "Петербургский дневник".

Дворцовый мост украсят проекции высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург, широтной магистрали скоростного движения, Большого Смоленского моста, Технологической долины и круглогодичного морского курорта "Санкт-Петербург марина". Горожане увидят проекты, которые в скором времени реализуют в нашем городе.

Шоу "Поющие мосты" проходит в городе при поддержке Комитета по печати и взаимодействию со СМИ с 2016 года.

Ранее мы писали, что открытый легкоатлетический пробег "Женская восьмерка" пройдет 21 сентября.

Фото: Piter.tv