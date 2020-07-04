Появилось видео задержания отца первоклассника за взятку в 200 тысяч рублей

Мужчина хотел, чтобы его ребёнок поступил в школу вне конкурса.

ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области показала видео задержания отца первоклассника, который с помощью взятки хотел устроить ребёнка в одну из петербургских школ.

Установлено, что подозреваемый, находясь в одном из ресторанов, передал представителю школы 200 000 рублей с целью устройства своего ребенка в 1 класс вне конкурса.

Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК по Санкт-Петербургу в отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.4. ст.291 УК РФ (дача взятки).

Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области