Появилось видео задержания отца первоклассника за взятку в 200 тысяч рублей

ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области показала видео задержания отца первоклассника, который с помощью взятки хотел устроить ребёнка в одну из петербургских школ.
Установлено, что подозреваемый, находясь в одном из ресторанов, передал представителю школы 200 000 рублей с целью устройства своего ребенка в 1 класс вне конкурса.
Следственным отделом по Фрунзенскому району ГСУ СК по Санкт-Петербургу в отношении задержанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч.4. ст.291 УК РФ (дача взятки).
Видео: пресс-служба Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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