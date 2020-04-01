В Петербурге мужчина передал замдиректора 200 тысяч рублей за поступление в 1 класс

Было возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки.

В Петербурге уроженца Грузии изобличили в даче взятки заместителю директора одной из городских школ. Об этом стало известно Piter.tv.

Сотрудникам полиции был задержан 36-летний гражданин РФ, уроженец Грузии. Он изобличен в том, что 29 августа в ресторане он передал 200 тысяч рублей заместителю директора одной из школ Приморского района, чтобы он зачислил его ребёнка в 1 класс, в обход установленных правил поступления в данное образовательное учреждение.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в 2007 году был приговорен к реальному сроку за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Фото: Piter.tv