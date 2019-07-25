Появилось видео того, как петербургская пенсионерка вытащила тело дочери во двор из-за нехватки денег на похороны

Инцидент произошел 18 июля на Меньшиковском проспекте.

На прошлой неделе СМИ писали о том, что во дворе дома по Меньшиковскому проспекту пенсионерка оставила труп своей дочери. Она завернула его в простыню и спрятала в кустах. Сегодня в социальных сетях появилось видео того, как 68-летняя женщина тащила труп.

Все дело в том, что у пенсионерки не было денег на похороны, тело пролежало дома три дня и начало источать трупный запах. Женщина отрицает свою вину в ее смерти и говорит, что дочь умерла собственной смертью. К тому же она была больна ВИЧ, употребляла наркотики, зарабатывала проституцией.

По официальным данным, 49-летняя погибшая женщина ранее была судима за хранение наркотиков и кражу.

Видео: ВК/ Чуть больше | Петербург