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Появилось видео того, как петербургская пенсионерка вытащила тело дочери во двор из-за нехватки денег на похороны

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Инцидент произошел 18 июля на Меньшиковском проспекте.

На прошлой неделе СМИ писали о том, что во дворе дома по Меньшиковскому проспекту пенсионерка оставила труп своей дочери. Она завернула его в простыню и спрятала в кустах. Сегодня в социальных сетях появилось видео того, как 68-летняя женщина тащила труп.

Все дело в том, что у пенсионерки не было денег на похороны, тело пролежало дома три дня и начало источать трупный запах. Женщина отрицает свою вину в ее смерти и говорит, что дочь умерла собственной смертью. К тому же она была больна ВИЧ, употребляла наркотики, зарабатывала проституцией.

По официальным данным, 49-летняя погибшая женщина ранее была судима за хранение наркотиков и кражу.

Видео: ВК/ Чуть больше | Петербург

 

 

Теги: меньшиковский проспект, пискаревка, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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