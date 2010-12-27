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Появились фотографии аварии на ЗСД с участием Hyundai Solaris и такси
Сегодня, 15:06
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nastya960

Появились фотографии аварии на ЗСД с участием Hyundai Solaris и такси

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Пострадавшую женщину отправили в больницу на вертолете.

На ЗСД днем 27 сентября произошла авария с участием Hyundai Solaris и автомобиля "Яндекс.Такси". Одного из участников ДТП пришлось вырезать из машины. За пострадавшей женщиной прилетал вертолет. Отдел пропаганды УГИДД представил фотографии с места аварии.

На кадрах видно, что оранжевый Hyundai Solaris боком почти впечатало в ограждения. Машина серьезно повреждена, водитель серьезно пострадал.

По словам свидетелй, женщина за рулем Solaris пропустила поворот, а, когда хотела исправить ситуацию, столкнулась с такси.

Фото: отдел пропаганда УГИБДД 

Теги: hyundai solaris, зсд, такси
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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