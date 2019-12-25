Эксперты прокомментировали новые правила дистанционного электронного голосования

Вскоре ДЭГ будет доступно во всех регионах.

Возможности переголосовать больше не будет в системе дистанционного электронного голосования. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".

Ранее опция использовалась при голосовании в Москве. Некоторые россияне считали, что именно она способствовала дискредитации системы ДЭГ.

Один из аргументов, почему эта опция была введена: у горожан будет возможность изменить свой голос при административном давлении. Эксперты отмечают, что опция могла быть использована ровно наоборот.

И хотя никаких доказательств преступного использования этой возможности никем предоставлено не было, это все равно породило пересуды, наносящие репутационный ущерб инновационной технологии народного волеизъявления. считают эксперты.

Теперь у россиян такой возможности не будет.

Ранее Госдума приняла закон об изменениях правил проведения выборов.

Фото: ЦИК РФ