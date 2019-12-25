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Эксперты прокомментировали новые правила дистанционного электронного голосования
Сегодня, 9:03
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Эксперты прокомментировали новые правила дистанционного электронного голосования

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Вскоре ДЭГ будет доступно во всех регионах.

Возможности переголосовать больше не будет в системе дистанционного электронного голосования. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер". 

Ранее опция использовалась при голосовании в Москве. Некоторые россияне считали, что именно она способствовала дискредитации системы ДЭГ.

Один из аргументов, почему эта опция была введена: у горожан будет возможность изменить свой голос при административном давлении. Эксперты отмечают, что опция могла быть использована ровно наоборот. 

И хотя никаких доказательств преступного использования этой возможности никем предоставлено не было, это все равно породило пересуды, наносящие репутационный ущерб инновационной технологии народного волеизъявления.

считают эксперты.

Теперь у россиян такой возможности не будет. 

Ранее Госдума приняла закон об изменениях правил проведения выборов. 

Фото: ЦИК РФ

Теги: выборы, дэг
Категории: Лента новостей, Новости России,

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