Эксперты прокомментировали новые правила дистанционного электронного голосования

Возможности переголосовать больше не будет в системе дистанционного электронного голосования. Новость прокомментировали эксперты Telegram-канала "Мейстер".
Ранее опция использовалась при голосовании в Москве. Некоторые россияне считали, что именно она способствовала дискредитации системы ДЭГ.
Один из аргументов, почему эта опция была введена: у горожан будет возможность изменить свой голос при административном давлении. Эксперты отмечают, что опция могла быть использована ровно наоборот.
И хотя никаких доказательств преступного использования этой возможности никем предоставлено не было, это все равно породило пересуды, наносящие репутационный ущерб инновационной технологии народного волеизъявления.
считают эксперты.
Теперь у россиян такой возможности не будет.
Ранее Госдума приняла закон об изменениях правил проведения выборов.
Фото: ЦИК РФ
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