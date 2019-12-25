В Петербурге 45% работодателей повысят зарплаты своим сотрудникам

52% работодателей в Петербурге не планируют менять зарплаты своих сотрудников.

До конца текущего года 45% компаний в Петербурге планируют повысить заработную плату своим сотрудникам. Об этом свидетельствуют результаты опроса службы исследований "HeadHunter".

Чаще всего о таких планах говорили компании из IT-отрасли и строительной сферы. Также зарплаты могут быть повышены для работников предприятий, занимающихся производством непищевой продукции.

Повышение зарплат в 35% случаев будет касаться фиксированной части оклада. Ещё 32% опрошенных работодателей говорили о повышении и оклада, и премиальной части. Повысить только премии планируют 27% работодателей.

При этом 52% работодателей в Петербурге не планируют менять зарплаты своих сотрудников.

Ранее на Piter.tv: Средняя зарплата петербуржцев выросла почти на 10% за год.

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