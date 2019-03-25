Средняя зарплата петербуржцев выросла почти на 10% за год

Заработок горожан увеличился на 8% и составил 65,4 тыс. рублей.

Сегодня, 12 июня, стало известно, что средняя зарплата жителей Петербурга выросла почти на 10% с начала лета по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы HeadHunter.

Так, заработок петербуржцев увеличился на 8% и составил 65,4 тыс. рублей. Отметим, что соискатели нацелены на более высокую заработную плату, составляющую от 65 тыс. рублей.

Исследование аналитиков показало, что больше стали зарабатывать люди из сферы продаж и обслуживания клиентов клиентов, сотрудники автомобильного бизнеса, транспорта и логистики.

Ранее на Piter.TV: безработица в Петербурге осталась на самом низком уровне в России.

Фото: Piter.TV