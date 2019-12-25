Что делать, если вы потеряли или забыли вещь на улице и в транспорте Петербурга

Piter.TV вспомнил все способы искать потерявшуюся или забытую в Петербурге вещь и узнал, как работает городской стол находок.

Сложно найти человека, который ни разу в жизни не терял бы какую-нибудь вещь. Проездные билеты и наушники вечно выпадают из карманов, ключи забываются на скамейках, серьги и цепочки незаметно расстегиваются и оказываются на асфальте, а незавязанные шарфы слетают с плечей. Не всегда с вещью можно легко попрощаться – потерялась, и ладно. Как быть, если это важный документ, дорогое сердцу украшение или просто что-то нужное?

Piter.TV собрал в один материал все способы найти потерявшуюся или забытую в Петербурге вещь, а также узнал, как работает городской стол находок.

Самый простой, но не всегда действенный способ – пройтись по тому же маршруту, на котором потерялась вещь, только в обратную сторону. Есть вероятность, что упавшая варежка или карточка будут лежать на том же месте. Однако чаще всего потеряшка не дожидается владельца и исчезает. Куда?

К сожалению, есть люди, которые присваивают потерянные вещи себе: вы можете больше не увидеть любимый платок, если он понравился незнакомцу, или проездной билет, если недобросовестный гражданин решил приспособить его для своих поездок. Но в лучшем случае ключи, элементы одежды, украшения переедут на временное хранение к тем, кто их нашел, или же в бюро находок.

Если бесхозные наушники или телефон подобрал неравнодушный человек, то он поступит одним из следующих способов:

1. отнесет вещь к сотрудникам общественного транспорта, если она была найдена в метро, электричке, автобусе или трамвае. С кассы продажи билетов или из рук кондуктора вещь поедет в стол находок – таковые есть у метрополитена, "Горэлектротранса", "Пассажиравтотранса", железнодорожных вокзалов. О них мы расскажем подробнее чуть позже;

2. заберет вещь домой и разместит объявление в соцсетях;

3. в случае с телефонами, именными проездными и банковскими картами, документами, а также подписанными вещами человек попробует найти владельца самостоятельно с помощью звонков или поиска в соцсетях по ФИО.

Поиск в интернете

Посты-объявления могут появляться в районных и городских пабликах "ВКонтакте". Человек, нашедший вещь, наверняка разместит объявление в одном из сообществ, которыми пользуется сам. И в этом кроется самое большое неудобство – вы можете попросту не знать всех таких сообществ, чтобы посмотреть, не появилась ли там информация о вашем исчезнувшем паспорте или браслете.

Чтобы сузить круг поиска, попробуйте найти паблик, посвященный конкретному району или транспорту, в котором потерялась вещь, например, "Живем на Васильевском | Васильевский остров", "Площадь Мужества", "Девяткино LIVE | Мурино", а также "Подслушано Метро Питер СПб", "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург" и т.д. В таких сообществах появляются и объявления о пропаже и нахождении домашних животных. Чем крупнее паблик, тем больше вероятность, что именно в нем будет состоять спаситель вашей вещи.

Действует "ВКонтакте" и большое сообщество под названием "Бюро находок в СПб | Стол находок и потеряшки", в нем каждый день публикуют объявления о найденных ключах, карточках, автомобильных правах. За небольшую плату можно самому разместить объявление о потере той или иной вещи.

По сей день в интернете пользуется определенной популярностью электронное бюро находок – так называется общероссийский информационно-поисковый портал для публикации объявлений о пропаже и нахождении вещей. Судя по статистике сайта, его работа приносит небольшие, но положительные результаты: из 256 817 вещей, потерянных на территории самых разных регионов страны, хозяев нашли 59 489. На портале ищут и находят драгоценности, ключи, животных, сумки, телефоны и другую электронику. Разместить объявление на сайте можно бесплатно.

Поиск по старинке

Еще один способ поиска потерянной вещи утратил свою былую эффективность, но в редких случаях все же помогает – расклейка бумажных объявлений. Правда, такой вариант сгодится только в том случае, если вы потеряли очень важный предмет в пределах конкретного района, а не где-то в транспорте. На улицах района и стоит расклеивать объявления. Этим способом по сей день пользуются хозяева потерявшихся домашних животных и владельцы исчезнувших паспортов и папок с документами. Вероятность того, что объявление увидит спаситель вашей вещи, довольно низка, однако имеется.

Поиск в столах находок

Как мы уже упоминали, у всех транспортных организаций есть свои столы находок или склады забытых вещей. Туда попадают потеряшки, обнаруженные в салонах общественного транспорта, в вагонах и вестибюлях метро, в электричках, на платформах вокзалов, в аэропорту. Вещи находят как пассажиры, так и сотрудники организаций и дежурные по станции.

Кроме того, в Петербурге работает единый стол находок Центра утерянных документов и средств связи на Большой Монетной улице, 16. Но обо всем по порядку.

Если вы потеряли или забыли вещь в метро, нужно позвонить в справочную подземки по телефону 8 (800) 350-11-55. В течение 10 дней потеряшки ждут хозяина у дежурного по станции, затем переезжают в городской стол находок. При получении своей вещи нужно предоставить свой паспорт и заполнить заявление.

О вещах, забытых в автобусах, можно разузнать на складе забытых вещей "Пассажиравтотранса" по телефону 8-812-458-75-74. О судьбе потеряшек из трамваев и троллейбусов расскажут на горячей линии "Горэлектротранса" по телефону 8 (812) 600-44-00.

На вокзалах Петербурга о потерянной вещи можно спросить сначала дежурного или кассира – часто пассажиры сообщают о находках именно им. В случае, если сотрудники вокзала не получали ваши потеряшки, нужно обратиться в стол находок. У стола находок Московского вокзала есть свой телефон – 8 (812) 457-40-03, а вот у Ладожского, Балтийского, Финляндского и Витебского вокзалов нет даже собственных телефонов справочной службы. Поэтому решать вопрос с потерей вещей на перечисленных вокзалах нужно на единой справочной линии ОАО "РЖД" – 8 (800) 775-00-00. Об этом Piter.TV рассказали операторы самой линии.

На автомобильном вокзале помочь с поиском потеряшки могут сотрудники, если они получали информацию о ваших сумке или паспорте, или же операторы справочной службы вокзала по телефону 8 (812)645-14-14.

Стол находок аэропорта Пулково расположен в общедоступной зоне терминала, офисе 1229, где его могут легко найти все, кто хватился кошелька или пакета с вещами. Офис открыт с 9.00 до 20.00. Также узнать о потерянных вещах можно по телефонам справочной службы аэропорта – 8 (812) 337-38-22, 8 (812) 337-34-44 или по электронной почте found@pulkovo-airport.com.

Шанс воссоединиться с документами или же сумкой и курткой, в которых они остались, есть в Городском центре утерянных документов и средств связи. Как Piter.TV узнал у сотрудника стола находок, никакие другие вещи здесь не принимают – только те, при которых был паспорт, водительские права или военный билет. Исключением считаются вещи из метрополитена – из подземки в центр везут все: зонты, шапки, кошельки.

По словам сотрудницы, к ним привозят документы, забытые в троллейбусах и трамваях, чужие паспорта также приносят ответственные петербуржцы. Вещи из подземки хранят в центре 1-2 месяца, затем отправляют на уничтожение. Документы ждут хозяев до года, военные билеты и различные дипломы оставляют в центре даже на чуть больший срок.

При потере документа нужно позвонить по телефону 8 (812) 336-51-09, сотрудник стола находок подробно расспросит вас о том, что именно, когда и где вы потеряли, и узнает необходимые детали.

Как обезопасить себя от потери вещей?

От такой случайности не застрахован никто, поэтому можно только упростить себе вероятные поиски потеряшки – по возможности оставьте на вещи номер телефона для связи. Конечно, это сложно сделать на маленьких элементах гардероба или украшениях, но вот документы, карты, телефоны и даже ключи подписать не составит труда. Записку с номером можно оставить в обложке паспорта, приклеить на оборотную сторону карточки скотчем, положить в чехол смартфона. Для ключей можно смастерить простой брелок из плотного картона или старой подвески с наклеенной скотчем запиской или написанным маркером номером.

Осторожно, мошенники!

К сожалению, оставляя на вещи свой номер или публикуя объявление с контактами для связи, придется быть готовыми к звонкам мошенников. Связаться с вами будут пытаться не только добрые горожане, которые действительно хотят вернуть вам ключи или водительские права. Злоумышленники обязательно захотят воспользоваться положением и постараются выманить у вас денежное вознаграждение. При этом, конечно же, у них не будет на руках вашей потеряшки – мошенники просто используют ваш номер телефона и информацию из объявления. В случае, если вы опубликовали объявление в интернете, звонки могут посыпаться спустя уже пару минут после размещения. Это должно насторожить.

Чаще всего незнакомые собеседники представляются полицейскими, сотрудниками УМФС или бюро находок, работниками ломбардов и даже скупщиками краденых вещей. Звонивший может притвориться и простым горожанином, но действовать будет обманом, как и его "коллеги".

Все они попросят вознаграждение – перевод денег на электронный кошелек, номер телефона или карту. Зачастую злоумышленники требуют делать перевод через терминал. Но как только вы перечислите "спасителю" деньги, его телефон окажется выключенным, а вы останетесь ни с чем. Некоторые вдобавок будут просить отключать телефон, перезвнивать им с другого номера, ни с кем не связываться и не звонить в полицию. При этом мошенники откажутся получать деньги после того, как вещь вернется к вам, а также не смогут назвать данные из якобы найденного паспорта или описать картинку на заставке смартфона.

Будьте внимательны!

— Не переводите вознаграждение никому, пока не получите потеряшку прямо в руки;

— Обязательно попросите собеседника назвать детали потерявшейся вещи, не делайте ему подсказок. Спросите про детали, не указанные в объявлении, если вы подробно описывали потеряшку. Если звонящий мнется, придумывает отговорки и уходит от ответа, значит он не находил вашу вещь;

— Не обращайте внимания на угрозы отнести ценность в ломбард, передать паспорт кредиторам, уничтожить кошелек – так мошенники злятся, что вы их раскусили. Кладите трубку и блокируйте номер злоумышленника.

Именно поэтому на упомянутом всероссийском портале "Бюро находок" советуют вовсе не указывать номер телефона нигде. Оцените ситуацию сами – оставленный на потеряшке номер повысит шанс снова встретиться с ней, но может повлечь мошеннические звонки.

Коллаж: Hayley Seibel / Luis Quintero / Unsplash / Евгений Рыбкин для Piter.TV

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