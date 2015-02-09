После нападения собаки на улице Лени Голикова возбудили уголовное дело

Бездействовавший во время происшествия хозяин пса проходит по 213-й статье УК РФ.

Петербургское следствие возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве (213 УК РФ) в отношении хозяина собаки, которая накануне напала на местных жителей на автобусной остановке по улице Лени Голикова, – сообщают в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Напомним, что в ходе происшествия хозяин пса бойцовской породы бездействовал, наблюдая за тем, как питомец схватил за руку пожилую женщину. Оттаскивать собаку и помогать пострадавшей пришлось неравнодушным прохожим.

После инцидента мужчина неспешно скрылся с улицы и направился в сторону детской площадки. На место прибыли оперативные службы, в том числе полиция, однако ни злоумышленника, ни пострадавшей на месте не оказалось. Позже стало известно, что потерпевшая получила травмы и самостоятельно обратилась за медпомощью.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

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Фото: Piter.TV