Уроженка Петербурга Юлия Зорькина выиграла порно-Оскар за режиссуру

Юлию Зорькину также номинировали на "Женщину года в индустрии для взрослых", однако победу в данной номинации она не одержала.

В Лас-Вегасе назвали лауреатов премии AVN Awards 2025, известной как "Порно-Оскар". Одну из наград забрала россиянка – 37-летняя уроженка Петербурга Юлия Зорькина (Julia Grandi, Juliana Grandi). Она выиграла в номинации "Лучшее режиссёрское портфолио – иностранные фильмы".

Юлию Зорькину также номинировали на "Женщину года в индустрии для взрослых", однако победу в данной номинации она не одержала. Петербурженка уже не снимается в фильмах для взрослых, она занимается режиссёрской работой.



Фото: личная страница Юлии в соцсетях

В студенческие времена Юлия решила подзаработать в порноиндустрии. В своих соцсетях женщина рассказывала, что считала это временной работой, однако уже более десяти лет работает в этой сфере. В качестве актрисы она снялась более чем в 50 фильмах. Потом открыла агентство по поиску моделей для фильмов для взрослых, затем стала режиссёром. На данный момент она является автором около 30 фильмов. Сейчас уроженка Петербурга живёт в Будапеште.

Фото: unsplash (Simone Impei)