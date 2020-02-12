В Госдуме поддержали право экс-президентов становиться сенаторами пожизненно

Комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправки к соответствующей главе Конституции.

Решение было принято на заседании, посвященном подготовке законопроекта о поправке к Конституции ко второму чтению.



Комитет предложения расширить президентскую квоту сенаторов до 30 человек, семь из которых могут работать в верхней палате пожизненно. Сенаторы с пожизненным сроком полномочий будут выбираться из числа лиц, "имеющих выдающиеся заслуги перед страной".



Однако экс-президенты смогут при желании отказаться от этих полномочий.

Ранее Андрей Клишас заявил, что поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан.