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В Госдуме поддержали право экс-президентов становиться сенаторами пожизненно

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Комитет по госстроительству и законодательству поддержал поправки к соответствующей главе Конституции.

Решение было принято на заседании, посвященном подготовке законопроекта о поправке к Конституции ко второму чтению.

Комитет предложения расширить президентскую квоту сенаторов до 30 человек, семь из которых могут работать в верхней палате пожизненно. Сенаторы с пожизненным сроком полномочий будут выбираться из числа лиц, "имеющих выдающиеся заслуги перед страной".

Однако экс-президенты смогут при желании отказаться от этих полномочий. 

Ранее Андрей Клишас заявил, что поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан. 

Теги: конституция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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