В Петербурге заметили трех птенцов серой неясыти

Как отметил Павел Глазков, обычно птенцы у серой неясыти появляются в апреле и покидают родительское гнездо в мае. В этом году потомство появилось рано.

В Петродворцовом районе Петербурга у обыкновенной (серой) неясыти необычайно рано в этом году появились три птенца. Для этого вида сов трое – большое потомство. Об этом в своем блоге "Каждой твари по паре" рассказал биолог Павел Глазков.

По словам специалиста, совятам уже около месяца. Еще около месяца родители будут выкармливать совят вне гнезда. При этом совы сами не строят гнезда: они или селятся в дуплах, либо в старых гнездах других птиц.

Как отметил Павел Глазков, обычно птенцы у серой неясыти появляются в апреле и покидают родительское гнездо в мае. А эти совята вылупились примерно на месяц раньше обычного.

Павел Глазков напомнил, что, если в парке или в лесу вы заметили маленького совенка, ни в коем случае нельзя брать его в руки. Они способны сами забраться на дерево, а вот человек может пострадать от взрослых сов, которые нападают бесшумно.

Ранее биолог перечислил, какие звери выходят из зимней спячки в лесах Петербурга.

Фото и видео: ВКонтакте / Каждой твари по паре / Павел Глазков