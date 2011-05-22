Биолог перечислил, какие звери выходят из зимней спячки в лесах Петербурга

Некоторые представители местной фауны уже проснулись и начали искать пропитание.

В лесах Петербурга и Ленобласти с наступлением весны становится более оживленно. Кандидат биологических наук и автор блога "Каждой твари по паре" Павел Глазков рассказал "Невским Новостям", каких зверей и пресмыкающихся можно встретить после их пробуждения в лесах возле города.

С приходом тепла у медведей заканчивается спячка, и они выходят на поиски пищи. Самцы обычно просыпаются примерно на 3-4 недели раньше самок. То есть самцы уже могут начинать выходить из берлог, а самок может быть не видно до середины-конца апреля. Также, как рассказал биолог, медведицам лучше не попадаться на глаза голодным самцам, так как они могут отобрать у нее медвежат.

Да, медведи – каннибалы. Павел Глазков, биолог

Помимо медведей, в Петербурге и Ленобласти через пару недель начнут просыпаться барсуки, отметил Глазков. Кроме того, уже проснулись енотовидные собаки. Ежи пока что находятся в спячке, но как только снег начнет сходить более активно, они выберутся из своих нор.

Жителям, которые живут недалеко от лесов, биолог посоветовал не устраивать мусорки у домов. Это может привлечь медведей, лисиц и енотовидных собак, если в лесах не будет хватать пищи.

Также в Петербурге и Ленобласти скоро появятся гадюки, они выползают, когда температура днем поднимается выше +10 градусов.

Фото: pexels