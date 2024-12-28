Разыскивается мужчина, который пытался поджечь автосервис на проспекте Динамо

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Петроградского района разыскивает мужчину, который пытался поджечь автосервис. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

К правоохранителям накануне ночью обратился 44-летний автослесарь с информацией о том, что на проспекте Динамо его знакомый хотел поджечь гараж по ремонту машин. Злоумышленнику не удалось сделать это, и он скрылся.

Между заявителем и мужчиной произошел конфликт из-за женщины. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала подозреваемого в поджоге входной двери на Тихорецком проспекте.

Фото: Piter.TV