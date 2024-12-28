  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разыскивается мужчина, который пытался поджечь автосервис на проспекте Динамо
Сегодня, 10:44
158
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Разыскивается мужчина, который пытался поджечь автосервис на проспекте Динамо

0 0

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция Петроградского района разыскивает мужчину, который пытался поджечь автосервис. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

К правоохранителям накануне ночью обратился 44-летний автослесарь с информацией о том, что на проспекте Динамо его знакомый хотел поджечь гараж по ремонту машин. Злоумышленнику не удалось сделать это, и он скрылся. 

Между заявителем и мужчиной произошел конфликт из-за женщины. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция задержала подозреваемого в поджоге входной двери на Тихорецком проспекте. 

Фото: Piter.TV 

Теги: попытка поджога, проспект динамо
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии