В Выборге мужчина хотел украсть товар за 112 рублей и ранил ножом посетителя

Подозреваемый в период с 2005 по 2020 год был неоднократно судим.

На выходных в Выборге мужчина попытался вынести из магазина товар стоимостью 112 рублей и ударил ножом покупателя, который попытался его остановить. Об этом стало известно Piter.tv.

Инцидент произошел 29 января в 15:30 в магазине на Ленинградском шоссе. Неизвестный пытался похитить товар на сумму 112 рублей 89 копеек, а при задержании ножом ударил по руке посетителя магазина. Пострадавший с резаной раной локтевого сустава в удовлетворительном состоянии обратился в больницу, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен.

Вечером 29 января по подозрению в совершении данного преступления был задержан 32-летний мужчина. Следователем 30 января возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в период с 2005 по 2020 год был неоднократно судим.

Также на выходных в Выборге убили военнослужащего.

Фото: pexels