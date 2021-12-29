В Выборге убили военнослужащего

Он зашел за помощью в ночной клуб, но скончался до приезда скорой.

В Выборге военнослужащий скончался от ножевого ранения до приезда скорой. Об этом стало известно Piter.tv.

По предварительной информации, 30 января около 4:35 в помещение клуба "Красная поляна" зашел неизвестный мужчина, который сообщил о том, что его ударили ножом. Администратор клуба вызвала бригаду скорой помощи, но мужчина скончался до прибытия медиков.

Около шести вечера того же дня по подозрению в совершении преступления задержан 39-летний мужчина, который во время ссоры ударил в грудь ножом знакомого (является военнослужащим). Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в 1998 году был судим за кражу.

На прошлой неделе в Петербурге прокурор попросил 15 лет тюрьмы для убивших пенсионера МВД.

Фото: Piter.tv