Неизвестный предложил петербурженке заняться сексом за 15 тысяч рублей

После отказа он попытался силой добиться девушки.

Неизвестный предлагал секс за деньги 22-летней девушке из Петербурга. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшая обратилась в полицию 5 июля. Она пояснила, что около 17:00 вышла за продуктами. Домой в квартиру на Ярослава Гашека девушка возвращалась около 18:00. За ней в подъезд и затем в лифт зашел незнакомый мужчина неславянской внешности. Мужчина сказал, что ему понравилась девушка, и он предложил ей заняться сексом за 15 тысяч рублей.

Девушка пыталась скрыться, убежав на лестничную клетку, но мужчина побежал за ней и применив силу, прижал к стене. Затем он просунул руку под майку, пытаясь ее сорвать и совершал поступательные движения ладонью в области груди. Пострадавшая пыталась достать телефон, чтобы снять на видео происходящее. В этот момент неизвестный ударил ее несколько раз ладонью по ягодицам и убежал.

В июне в Буграх и в Мурино неизвестный попытался изнасиловать девушек в лифте.

Фото: Piter.tv