С конца марта в Петербурге вымыли 5 тыс. зданий

Речь идет о школах, поликлиниках, театрах, МФЦ.

По поручению вице-губернатора Петербурга Евгения Разумишкина с конца марта вымыли около 5 тыс. зданий. Речь идет о школах, поликлиниках, театрах, МФЦ, подчеркнули в Государственной административно-технической инспекции.

Ответственные за содержание объектов фотографировали фасад до работ, вымывали всю его площадь, делали еще кадр и грузили фото в систему. Отчеты выборочно проверяют инспекторы ГАТИ, все замечания направляются исполнителям.

Ранее мы рассказывали о том, что на весеннюю уборку петербургских дорог потратили 250 тыс. "кубов" воды. Акцент был сделан именно на влажной уборке. Проезжую часть, тротуары и лотковую зону круглосуточно освобождают от пыли и грязи поливомоечные машины и "пылесосы".

Видео: пресс-служба ГАТИ Петербурга