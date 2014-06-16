В Роспотребнадзоре по Петербургу назвали полезные свойства перепелиных яиц

В перепелиных яйцах высокое содержание витаминов А, В1, В2 и железа.

Куриные и перепелиные яйца содержат полезные вещества и могут быть частью здорового рациона. Но также считается, что перепелиные яйца имеют некоторые преимущества перед куриными, отметили в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу 23 октября.

В перепелиных яйцах высокое содержание витаминов А, В1, В2 и железа. Витамин А важен для зрения, кожи и иммунной системы, витамин В помогает поддерживать здоровье нервной системы, а железо необходимо для производства красных кровяных телец. Кроме того, в них меньше холестерина, чем в куриных.

Перепелиные яйца без аллергенов. Это связано с тем, что их белки отличаются от тех, которые вызывают аллергию у некоторых людей.

Перепелиные яйца могут быть более полезными для здоровья благодаря своему составу. Однако, важно помнить, что все продукты должны употребляться в умеренных количествах и в сочетании со здоровым образом жизни. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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