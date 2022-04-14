Полуденный выстрел из пушки с Петропавловской крепости произвел главврач Боткинской больницы

Выстрел был произведен в честь 140-летнего юбилея Клинической инфекционной больницы имени Боткина.

В четверг,14 апреля, в честь 140-летнего юбилея Клинической инфекционной больницы имени Боткина полуденный выстрел из пушки с Петропавловской крепости произвел главврач больницы Денис Гусев. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

Сегодняшним выстрелом мы отдаем дань уважения всем сотрудникам больницы, которые работали на протяжении 140 лет. Денис Гусев, главврач больницы имени Боткина

Ранее в Боткинской больнице открыли памятник первой в России санитарной карете. Его установили на площадке "Пискарёвский, 49". Открытие приурочили к торжествам, посвящённым 140-летию Клинической инфекционной больницы им. Боткина.

Фото и видео: Комздрав