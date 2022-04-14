Полуденный выстрел из пушки с Петропавловской крепости произвел главврач Боткинской больницы

В четверг,14 апреля, в честь 140-летнего юбилея Клинической инфекционной больницы имени Боткина полуденный выстрел из пушки с Петропавловской крепости произвел главврач больницы Денис Гусев. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.
Сегодняшним выстрелом мы отдаем дань уважения всем сотрудникам больницы, которые работали на протяжении 140 лет.
Денис Гусев, главврач больницы имени Боткина
Ранее в Боткинской больнице открыли памятник первой в России санитарной карете. Его установили на площадке "Пискарёвский, 49". Открытие приурочили к торжествам, посвящённым 140-летию Клинической инфекционной больницы им. Боткина.
Фото и видео: Комздрав
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