Юноша стал фигурантом уголовного дела из-за секса с 15-летней петербурженкой

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мама девочки.

В отношении 18-летнего юноши возбудили уголовное дело за половое сношение с девушкой, которой нет 16 лет. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мама девочки. Она рассказала, что неизвестный по имени "Дмитрий" в неустановленное время, но не позднее 26 мая 2021 совершал половые акты с её 15-лентней дочерью К.

По подозрению в совершении данного преступления у дома по улице Костюшко был задержан 18-летний Д. Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Также в Тосно возбудили уголовное дело после избиения и изнасилования женщины.

Фото: Piter.tv