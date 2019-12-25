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Юноша стал фигурантом уголовного дела из-за секса с 15-летней петербурженкой
Сегодня, 8:57
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Юноша стал фигурантом уголовного дела из-за секса с 15-летней петербурженкой

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С заявлением в правоохранительные органы обратилась мама девочки.

В отношении 18-летнего юноши возбудили уголовное дело за половое сношение с девушкой, которой нет 16 лет. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мама девочки. Она рассказала, что неизвестный по имени "Дмитрий" в неустановленное время, но не позднее 26 мая 2021 совершал половые акты с её 15-лентней дочерью К.

По подозрению в совершении данного преступления у дома по улице Костюшко был задержан 18-летний Д. Возбуждено уголовное дело, молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Также в Тосно возбудили уголовное дело после избиения и изнасилования женщины.

Фото: Piter.tv

Теги: несовершеннолетняя, секс, сношение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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