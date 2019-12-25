В Петербурге 37-летний мужчина неоднократно занимался сексом со школьницей

В полицию обратилась мама 14-летней девушки.

В полицию обратилась мать школьницы, которая заявила, что с ее дочерью неоднократно вступал в половую связь 37-летний мужчина. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Мать девушки рассказала, что 37-летний малознакомый ее 14-летней дочери неоднократно вступал с ней в половую связь по месту своего проживания, а также по месту проживания несовершеннолетней.

В 10:50 30 ноября у дома 4-3 по улице Ленской задержан подозреваемый. Возбуждено уголовное дело. Мужчину отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

В конце ноября школьница познакомилась с "Димой" во дворе на Просвещения и занялась с ним сексом в парадной.

Фото: Piter.tv