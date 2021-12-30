Участок на севере КАД закроют на 4 месяца

На четыре месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
В период с 16 июля по 15 ноября 2024 года будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении.
На участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе будут идти работы по реконструкции северного участка КАД. Подрядная организация выполнит работы по уширению проезжей части автомобильной дороги до шести полос на участке протяженностью 11 километров.
Центр Санкт-Петербурга перекроют из-за киносъемок и форума БРИКС.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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