Участок на севере КАД закроют на 4 месяца

Ограничения начнутся с 16 июля 2024 года.

На четыре месяца полностью перекроют внутреннее кольцо КАД на участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В период с 16 июля по 15 ноября 2024 года будет организован перепуск движения с внутреннего на внешнее кольцо КАД. Движение автомобильного транспорта будет осуществляться только по внешнему кольцу по одной полосе в каждом направлении.

На участке между развязкой с ЗСД и развязкой с Приморским шоссе будут идти работы по реконструкции северного участка КАД. Подрядная организация выполнит работы по уширению проезжей части автомобильной дороги до шести полос на участке протяженностью 11 километров.

Центр Санкт-Петербурга перекроют из-за киносъемок и форума БРИКС.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"