Центр Санкт-Петербурга перекроют из-за киносъемок и форума БРИКС

В период с 9 по 13 июля на некоторых центральных улицах будут действовать ограничения для транспорта.

В связи с проведением съемок художественного фильма "Злые люди" и форума БРИКС в центре Петербурга будет ограничено движение. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга.

С полуночи 9 июля автомобилистам на сутки запретят останавливаться на участке Миллионной улицы от набережной Зимней канавки до Мошкова переулка, а также в проезде вдоль домов №№ 4 и д. 6-8 на Дворцовой площади. Также с 6 утра до 18:00 из-за киносъёмок временно перекроют участок Миллионной улицы от дома № 29 до Дворцовой площади, а также участок набережной Зимней канавки от Миллионной улицы до набережной реки Мойки.



Кроме того, ограничения будут действовать на дорогах во время форума БРИКС. С полуночи 10 июля до полуночи 13 июля автовладельцам запретят делать остановки на Вознесенском проспекте (от Большой Морской до Малой Морской улицы), Исаакиевской площади, Михайловской улице (вдоль дома № 1/7), площади Растрелли, 6-й Советской улице (вдоль дома № 12), а также на чётной и нечётной с сторонах набережной Мойки (вдоль дома № 96 по набережной Мойки, от дома № 64 на набережной Мойки до дома № 2 в переулке Антоненко и вдоль дома № 59).

Еще петербуржцам нужно взять на заметку, что с полуночи 10 июля до полуночи 13 июля для автотранспорта закроют площадь Растрелли.

Ранее Piter.TV сообщал, что на развязке КАД с Приморским шоссе из-за ремонтных работ перекроют полосу движения.

Фото: Piter.TV